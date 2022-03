Man aangehouden na achtervolging vanuit Duitsland

Connect on Linked in

In Deventer heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een man aangehouden die wordt verdacht van het plegen van een plofkraak in Duitsland. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst) heeft de auto waarin de man zat onderzocht op explosieven en een explosief onschadelijk gemaakt. Er is geen gevaar geweest voor omwonenden, aldus de politie. Er zijn meerdere verdachten op de vlucht.

Nordhorn

De man werd opgepakt bij een appartementencomplex in de Overijsselse stad. Er was een achtervolging vanuit Duitsland aan de arrestatie vooraf gegaan. De plofkraak was vannacht gepleegd in het Duitse Nordhorn, in Twente, net over de grens bij Denekamp. Er sprongen meerdere ruiten in de omgeving van degeldautomaat. Volgens RTV Oost raakten in een straal van zo’n honderd meter rondom het huisje met de geldautomaat gebouwen en auto’s beschadigd.

BMW

Meerdere daders sprongen in een auto en zetten over de snelweg A1 koers naar Nederland. De Nederlandse politie kreeg van de Duitse collega’s een melding dat de vluchtauto een BMW met Duitse kentekenplaten was. Voorbij Deventer werd de auto niet meer gezien door agenten die langs de snelweg postten. Daarom vermoedde de politie dat de auto een afslag bij Deventer had genomen. De politie heeft de stad met meerdere auto’s uitgekamd. De BMW werd uiteindelijk in de Verlengde Kazernestraat ontdekt.