Man aangehouden na nachtelijke explosie in Amsterdam

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij een explosie in de hoofdstad eerder die nacht.

Knallen

Om 00.45 werden harde knallen gehoord in de Charlotte Brontéstraat in Amsterdam-Zuidoost. Er bleek sprake van een explosie in een portiekwoning, meldt de politie donderdag. Door de explosie ontstond een kleine brand, die door de brandweer werd geblust. Een zwangere bewoonster ademde rook in, waarna ze voor controle naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Aangehouden

Door aanwijzingen van bewoners kon kort na het incident in de omgeving van de Hoorneboeg een 29-jarige Amsterdammer worden aangehouden. De man had een vuurwapen en een mes bij zich. Hij is vastgezet voor nader onderzoek, laat de politie weten.