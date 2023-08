Man aangehouden na schietincident in Vlaardingen

Connect on Linked in

Na een schietpartij in Vlaardingen is woensdagavond een 31-jarige man aangehouden. Niemand raakte bij de gebeurtenis gewond.

Schoten

De schoten vielen gisteravond rond 18.00 na een ruzie in de buurt van een speeltuintje aan de 1ste van Leyden Gaelstraat. Niemand raakte daarbij gewond, meldt RTV Rijnmond. Volgens de politie is er meerdere keren in de lucht geschoten. Dit melden getuigen. Zij zagen ook een witte auto wegrijden na het incident.

Betrokken

Later in de avond, rond 20.30, hield de politie een 31-jarige man uit Vlaardingen aan, in de 2e Maasbosstraat, voor betrokkenheid bij het incident. Ze doorzocht in die straat ook een woning.