Man aangehouden na schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij in een woning in Rotterdam is vrijdagavond een man gewond geraakt. Een andere man is na het incident aangehouden.

Geschoten

Een 31-jarige Rotterdammer raakte vrijdagavond rond 19.20 uur licht gewond, nadat er op hem was geschoten. Dit gebeurde na een ruzie in een woning aan de Tarwestraat in Rotterdam-Zuid. Twee mannen verlieten na het incident de woning.

Verwondingen

De tweede man, een 24-jarige man uit Ridderkerk, is kort erna aangehouden. Ook het slachtoffer meldde zich later op de avond bij de politie. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Sporen

De politie heeft sporenonderzoek gedaan, om erachter te komen wat er precies plaatsvond in het huis.