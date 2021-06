Man aangehouden na schietpartij

Print This Post

Bij een schietincident in Waalwijk is maandagmiddag 21 juni een 26-jarige man gewond geraakt. Enkele uren later werd een 56-jarige man uit Tilburg aangehouden als verdachte.

De schietpartij vond omstreeks 15.30 plaats aan de Andreas Zijlmansstraat in Waalwijk. Getuigen zagen een auto wegvluchten, die rond 17.30 door de politie werd getraceerd op de Burgemeester van de Klokkenlaan in Waalwijk. De bestuurder en de bijrijdster werden aangehouden; de vrouw werd later heengezonden, zij wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De man uit Tilburg zit nog vast voor verhoor en nader onderzoek.