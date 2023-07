Man aangehouden na schoten bij woning in Heerlen

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Schaesbergerweg in Heerlen heeft zaterdagnacht rond 04.30 een schietpartij plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. In de woning zijn een vuurwapen en hulzen aangetroffen. Een man is bij de woning aangehouden.

De politie kreeg in eerste instantie een melding van een vechtpartij voor de woning aan de Schaesbergerweg. Aanrijdend kwam aanvullende informatie dat er schoten gehoord zouden zijn. In de woning werden hulzen en een vuurwapen aangetroffen.

Een man is in de woning aangehouden voor het bezit van het vuurwapen en munitie. Deze zijn in beslag genomen. Wat er precies is gebeurd, maakt deel uit van het politieonderzoek.