Man beschoten in portiek Bijlmer

In een portiek aan de Dalsteindreef in Amsterdam-Zuidoost is zondagavond rond 20.50 een man beschoten. Het slachtoffer is niet gewond geraakt.

De schutter is te voet gevlucht, vermoedelijk in de richting van metrostation Venserpolder. De politie doet ter plaatse onderzoek en zocht met onder meer een politiehelikopter naar de dader, die nog voortvluchtig is.