In Amsterdam-Osdorp, in het westelijke deel van de stad, is in de nacht van maandag op dinsdag een man van 23 jaar beschoten. Hij werd volgens de politie rond 02.00 meerdere malen onder vuur genomen op de Hoekenes nabij de kruising met de Osdorper Ban. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat de man inmiddels is overleden.

De politie zegt dat er vermoedelijk twee daders betrokken waren. Ze zijn rennend gevlucht.