Man die in Den Bosch werd opgepakt na achtervolging is plofkraakverdachte

De politie heeft donderdagavond in de Kempenlandstraat in Den Bosch een 22-jarige man aangehouden na een achtervolging. De man stond gesignaleerd omdat hij zich niet aan schorsingsvoorwaarden hield, nadat hij vastzat in een onderzoek naar een plofkraak.

Gesignaleerd

De man met een onbekend woonadres, kwam in afwachting van de rechtszaak onder voorwaarden op vrije voeten. Doordat hij zich niet aan die voorwaarden had gehouden, stond hij gesignaleerd. Zijn verblijfplaats was onbekend. De politie had informatie gekregen dat de man in het buitenland verbleef, maar mogelijk met een bepaald voertuig terug naar Nederland zou komen.

Stopteken

Toen de betreffende auto woensdagavond in Zuid-Limburg door een verkeerscamera werd vastgelegd, werd dat vermoeden bevestigd. Via meerdere verkeerscamera’s werd de auto langere tijd op zijn route gevolgd. Bij de afslag Boxtel op de rijksweg A2 kreeg de verdachte een stopteken, waarna de man er vandoor ging.

Spookrit

Tijdens een grote achtervolging door Sint-Michielsgestel en omgeving vertoonde de bestuurder zeer gevaarlijk rijgedrag om aan de politie te ontkomen. Hij reed onder andere tegen het verkeer in en met zeer hoge snelheden. Op enig moment reed hij zelfs met hoge snelheid tegen de verplichte rijrichting in de rijksweg A2 op. Bij de eerstvolgende afslag beëindigde de man zijn spookrit, maar bleef hij op de vlucht voor de politie. In Den Bosch haalde hij op de weg opnieuw gevaarlijke capriolen uit, waarbij niemand gewond raakte.

Ingereden op politieauto’s

Gezien het extreem gevaarlijke rijgedrag van de verdachte en het feit dat hij er niet voor terug deinsde op politieauto’s in te rijden, braken agenten de achtervolging meerdere keren af. Drie politieauto’s liepen flinke schade op. Een politiehelikopter volgde de verdachte op zijn route door Den Bosch. In de Kempenlandstraat parkeerde hij zijn auto en daar vluchtte de man een appartementencomplex in. Daar werd hij in de kelderboxen door een arrestatieteam aangehouden.

Medepassagier

Tijdens de achtervolging, waarbij meerdere politie-eenheden betrokken waren, bleek er een tweede persoon in de verdachte auto te zitten. Deze 21-jarige man uit Den Bosch sprong tijdens de achtervolging op de Gestelseweg uit de auto, op het moment dat die even snelheid minderde. De man werd aangehouden en omdat hij zich niet kon legitimeren daarvoor beboet. Een andere reden om hem langer vast te houden was er volgens de politie niet.

De aangehouden voortvluchtige verdachte zit vast en wordt overgebracht naar een huis van bewaring.