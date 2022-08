Chauffeur die met 600 kilo hasj in SUV inreed op agenten opgepakt in Spanje

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft een vermeende dader van een moordpoging op drie agenten aangehouden, die met zijn SUV op volle snelheid in Cádiz (Zuid-Spanje) een politieauto ramde. In zijn voertuig werd ruim 600 kilo hasj aangetroffen. Bij een huiszoeking werden meerdere vuurwapens gevonden.

Drugsonderzoek

Op 28 juli hielden agenten in de stad Sanlúcar de Barrameda in Cádiz de bewegingen van een jonge man al enkele dagen in de gaten tijdens een lopend drugsonderzoek. Toen agenten de verdachte in zijn SUV zagen rijden en hem aan wilden houden, negeerden hij en zijn bijrijder stopsignalen van de politie.

Met de schrik vrij

In plaats daarvan zette hij de aanval in en ramde met ruim 100 kilometer per uur tegen de politieauto. Twee agenten die op de weg reflecterende hesjes droegen, konden ternauwernood wegspringen richting de struiken om niet overreden te worden, een derde agent die nog in het voertuig zat, wist net op tijd uit de politieauto te stappen.

20 bundels hasj

Na de aanrijding sloegen de twee inzittenden te voet op de vlucht. Een derde verdachte, die betrokken zou zijn geweest bij voorbereidingshandelingen van drugshandel, werd gearresteerd in een nabijgelegen kinderdagverblijf waar hij zich schuilhield. In de terreinwagen werden 20 bundels hasj van in totaal ruim 600 kilo gevonden. Ook lag er een pistool met munitie in de SUV.

Arrestatieteam

De volgende dag bleek uit onderzoek dat de chauffeur de nacht had doorbracht in een hotel in Jerez de la Frontera, waar hij werd gearresteerd. Bij een politie-inval in zijn woning in Chipiona werden een groot aantal wapens en munitie gevonden: pistolen, revolvers, dubbelloops jachtgeweren, een zakpistool en een AK47. Daarnaast werden ook contant geld, talrijke juwelen, documentatie, donkere kleding en bivakmutsen in beslag genomen.

De chauffeur zit vast op verdenking van drugshandel, poging tot moord en illegaal wapenbezit. De bijrijder is nog voortvluchtig. Over de leeftijden van de verdachten is niet bekendgemaakt.