Man die vastzat in Nederland moet 1,35 miljoen terugbetalen aan Engelse staat

Een 59-jarige Engelse autodealer en vastgoedondernemer heeft ingestemd met het verbeurd verklaren van in totaal 1,14 miljoen pond (ruim 1,35 miljoen euro) in een witwasonderzoek van de National Crime Agency (NCA). Verdachte Peter Grubisic uit Ilkley, West Yorkshire, is sinds de jaren negentig betrokken bij onder meer drugshandel- en import, witwassen, fraude en belastingontduiking. In 2003 zat hij vier jaar cel uit in Nederland voor amfetaminehandel.

De schikking omvat een vastgoedportefeuille van tien eigendommen, waaronder vijf koopwoningen, een luxe woning in Malaga en een pand met een terrein voor acht woningen.

High court

In de zaak die diende bij de High Court beweerde de NCA dat Peter Grubisic sinds de jaren negentig betrokken was bij zware criminaliteit, waaronder de invoer en handel van drugs, witwassen, fraude en belastingontduiking.

Nederlandse criminelen

Volgens de NCA heeft Grubisic banden met zware criminelen in het Verenigd Koninkrijk en in onder meer Nederland en Spanje. De Brit zou volgens de opsporingsdiensten zijn autodealer- en vastgoedondernemingen gebruiken om zijn misdaadopbrengsten wit te wassen. Zijn opgegeven inkomen kwam niet overeen met zijn onroerendgoedaankopen en luxe levensstijl, waaronder verschillende businessclass-vluchten naar Zuid-Amerika.

Financier

Peter Grubisic werd in de jaren negentig in Engeland vervolgd als kopstuk van een criminele organisatie die cannabis importeerde. Hij werd gezien als de belangrijkste financier en organisator van die criminele organisatie. Omdat het hem in zijn thuisland te heet onder de voeten werd, verhuisde hij naar Nederland.

Vier jaar cel

In mei 2003 werd hij in Nederland veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor de handel in amfetamine. Bij zijn terugkeer naar Engeland in september 2006 werd hij beschuldigd van drugshandel en veroordeeld tot vierenhalf jaar cel. Daarnaast liep er toen al een ontnemingsvordering tegen hem.