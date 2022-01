Man die vriend doodstak tijdens lsd-trip vrij tot vonnis

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft besloten dat de man die in 2020 zijn vriend op een feestje doodstak onder invloed van een lsd-trip, de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Dat heeft zijn raadsman Arthur van der Biezen Crimesite laten weten.

Foto ter illustratie

Angst

De 21-jarige Ruben S. uit Heemskerk bracht op 31 januari 2020 onder invloed van lsd zijn vriend Jaymie uit Heiloo om het leven. Op een feestje dat zij met vier vrienden vierden, waarbij zij het middel alle vier gebruikten, werd S. angstig en stak hij zijn vriend met een keukenmes in de hartstreek. Onder invloed van de drug dacht hij dat aangevallen werd door demonen, stelde hij naderhand.

Stemmen

Advocaat Arthur van der Biezen van Ruben S. noemde de gebeurtenis tijdens een eerdere zitting ‘een verschrikkelijk drugsongeluk’. Hij stelt dat zijn cliënt in zijn flatwoning werd overspoeld door surrealistische beelden en stemmen in zijn hoofd: ‘Hij bevond zich in een horrorfilm, waarin hij geprobeerd heeft de demonen de deur uit te krijgen. Dat herinnert hij zich nog, en dat hij stond te zwaaien met een mes. Daarna dat hij wakker werd in een politiecel.’

Zijn advocaat vroeg zich ook af of de lsd misschien vervuild was, omdat er aanwijzingen waren dat er vervuilde drugs op de markt waren op dat moment.

Emotionele nabestaanden maakten tijdens een zitting bezwaar tegen het gebruik van het woord ‘drugsongeluk’.

Toestand

De raadsman stelde dat er geen sprake van is dat S. zichzelf ‘willens en wetens’ in een toestand heeft gebracht waarvan hij kon weten dat dit de gevolgen konden zijn: ‘Dat angst bij lsd-gebruik kan omslaan naar agressie, is een effect dat zelden optreedt.’

Deze week besloot de rechtbank S., na herhaaldelijke verzoeken van zijn raadsman, onder strenge voorwaarden vrij te laten. Van der Biezen: ‘Hij heeft al een jaar in hechtenis gezeten. Ik had om schorsing gevraagd omdat ik wil voorkomen dat hij langer vast zit dan hij uiteindelijk aan straf krijgt’.