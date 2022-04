Man dood gevonden in Haagse woning, verdachte gearresteerd

Connect on Linked in

In Den Haag is zondagavond in een woning aan de Minckelersstraat een 44-jarige man gevonden die door geweld om het leven is gekomen. De politie zegt dat er later op de avond een 39-jarige verdachte is aangehouden. Zowel slachtoffer als verdachte hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Zondagavond kwam er rond 20.50 een melding bij de politie binnen dat er in een woning een overleden man was gevonden. Toen agenten in de woning arriveerden, troffen zij het 44-jarige slachtoffer aan. Hulp mocht niet meer baten.

Omdat er verdachte omstandigheden waren is er direct een plaats delict gemaakt en in de woning uitgebreid sporenonderzoek verricht. Een Team Grootschalige Opsporing doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar het overlijden van de man.