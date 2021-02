Man dood na schietpartij in Bergen aan Zee

Connect on Linked in

In Bergen aan Zee is dinsdagmiddag een man neergeschoten, even later is hij aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde rond 15.30 bovenaan de strandopgang, vlak naast het standbeeld van Jonas en de Walvis. Er is niemand aangehouden. Volgens NH Nieuws was er aan het eind van de middag een klopjacht van de politie gaande in Noord-Holland.

Getuigen zagen een witte auto met Belgisch kenteken hard wegrijden in de richting van de Zeeweg. Het kenteken begon met 1UP.

Meerdere omstanders hebben tegen tegen NH Nieuws verteld dat daarna omstanders het slachtoffer in een auto tilden. Die auto, met het slachtoffer, is even later in de buurt door de politie gestopt. Op straat hebben agenten het slachtoffer vergeefs proberen te reanimeren.

De politie heeft in de wijde omgeving in Noord-Holland bij grote wegen gepost en gezocht, bijvoorbeeld bij de rotonde aan het einde van de Bergerweg, en op de A9 van Alkmaar in de richting van Amsterdam.