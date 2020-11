Man doodgeschoten in Arnhem

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Cronjéstraat in Arnhem is vrijdag een man overleden. Het slachtoffer werd rond 16.40 beschoten in zijn auto en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De schietpartij vond plaats aan de rand van de Transvaalbuurt, vlakbij het spoorviaduct bij het Willemsplein. De politie meldt dat de man gewond werd gevonden in zijn auto.

De politie verricht uitgebreid (sporen)onderzoek en is op zoek naar getuigen. Over een motief en de dader(s) is nog niets bekend. De Cronjéstraat en De la Reijstraat zijn afgesloten.

Wie heeft er aan het einde van de middag (tussen 16 en 18 uur) iets verdachts gezien rond de Cronjestraat in #Arnhem? Of wie heeft er andere informatie over dit incident? Bel dan vanavond nog via 0900-8844. (2/2) — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) November 20, 2020