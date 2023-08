Man doodgeschoten in Den Haag

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag is maandagavond een man overleden. De politie is bezig met een klopjacht op de dader(s). Aan de Van der Kooijweg in Rijswijk is de mogelijke vluchtauto uitgebrand. De politie doet ook daar onderzoek.

Zwaargewond

De politie en hulpdiensten rukten massaal uit nadat rond 21.22 een melding binnenkwam van een schietpartij op de Laan van Wateringse Veld. Ter plaatse werd een zwaargewonde man gevonden, die door ambulancepersoneel is gereanimeerd. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

Vluchtauto uitgebrand

Op de plaats delict doet de politie onderzoek. De politie is met onder meer een politiehelikopter bezig met een klopjacht op de schutter(s). Aan de Van der Kooijweg in Rijswijk is de mogelijke vluchtauto uitgebrand.

Vijf schoten

Volgens buurtbewoners zou er vanuit een blauwe auto zijn geschoten op het slachtoffer. Er zou zeker vijf keer zijn geschoten.