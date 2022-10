Man doodgeschoten in Dordrecht, auto doorzeefd met kogels

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Van Den Tempelstraat in Dordrecht is zaterdagnacht een man overleden. Het slachtoffer zat in een auto toen hij door tientallen kogels uit een automatisch wapen onder vuur werd genomen. Hij was op slag dood. Van de schutter(s) ontbreekt elk spoor.

(Beeld: MediaTV)

Volgens buurtbewoners klonken er rond 00.30 zeker twee mitrailleursalvo’s vlakbij winkelcentrum Crabbehof. In de auto zijn tientallen kogelinslagen te zien. Ook een ruit van de auto is kapot geschoten. Op straat liggen meerdere kogelhulzen.

De politie heeft de hele nacht onderzoek verricht. Ook de forensische opsporing was aanwezig met een speurhond.

De schutter(s) zouden in de richting Zuidendijk zijn weggevlucht.

Het lijkt om een doelgerichte liquidatie te gaan. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding voor de schietpartij is, is nog onduidelijk.