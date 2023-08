Man doodgeschoten bij flat Rotterdam-Hoogvliet

Connect on Linked in

In Rotterdam-Hoogvliet is in de nacht van maandag op dinsdag een man doodgeschoten. Dat is rond 03.00 gebeurd bij een flatwoning. Bewoners van het gebouw waarschuwden de politie. Nadat de hulpdiensten arriveerden is het slachtoffer nog behandeld, maar hij is toch ter plaatse overleden.

Galerij

Het slachtoffer lag op de galerij van de bovenste verdieping van appartementencomplex Snoek. Omdat de situatie door de politie aanvankelijk nog niet was vrijgegeven omdat niet duidelijk was waar de schutter zich bevond kon ambulancepersoneel niet direct ter plaatse komen.

De dader is een man die na de schietpartij is gevlucht.

Munitie

In een container voor het appartementencomplex heeft de politie volgens het Algemeen Dagblad een tas gevonden met daarin meerdere kogels.