Man doodgeschoten in Hoofddorp

Bij een schietpartij aan de Opaallaan in Hoofddorp is maandagmiddag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel tevergeefs gereanimeerd. De politie heeft een verdachte opgepakt, een tweede verdachte is voortvluchtig.

De politie is met een helikopter en speurhonden op zoek naar de tweede verdachte. Nadere details ontbreken nog. De schietpartij vond rond 13.00 plaats vlakbij een flat.

Mannelijk slachtoffer #Hoofddorp #Haarlemmermeer is overleden. Woordvoerder politie Noord-Holland komt ook naar de plaats van het incident. — POL_KENland (@POL_KENland) July 13, 2020