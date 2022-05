Man doodgeschoten in Paramaribo

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is zaterdagnacht een man overleden. De vermoedelijke schutter is door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Dat schrijft Waterkant.

De schietpartij vond plaats aan de Ginostraat in Paramaribo-Noord. Het slachtoffer werd op een zandpad aangetroffen bij een auto. Over het slachtoffer en de schutter is nog niets bekend. Ook het motief is nog onduidelijk.

Verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname zijn ter plaatse bezig met onderzoek.