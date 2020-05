Man doodgeschoten in Rotterdam

Print This Post

Bij een schietpartij aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord is zondagavond rond 22.00 een man overleden. Getuigen spreken van ongeveer tien schoten. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer tevergeefs te reanimeren. De daders zijn voortvluchtig.

Twee daders

Het slachtoffer ligt naast een auto op de hoek van de Bergselaan en Ackerdijkstraat en werd meerdere malen geraakt. Een buurtbewoner zegt dat hij meerdere knallen vlak na elkaar hoorde en twee mannen zag wegvluchten door de struiken. Daarna hoorde hij een auto wegrijden.

Vluchtauto

Onder de Spaansebrug is een auto in brand gestoken. Het gaat vermoedelijk om de vluchtauto van de schutters. De politie doet uitgebreid onderzoek op de Bergselaan. Een politiehelikopter zoekt vanuit de lucht naar de daders. Volgens omstanders woonde het slachtoffer in de buurt.

Zo, flinke schietpartij hier net. 😮 Denk wel 10 knallen gehoord. #rotterdam #bergselaan — herman (@hrmn78) May 10, 2020