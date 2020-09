Connect on Linked in

In Rotterdam is woensdagavond een man doodgeschoten. Dat gebeurde op de Parallelweg in Rotterdam-Zuid. Voorbijgangers troffen hem rond 21.00 in een auto zwaargewond aan, zegt de politie. Hulpdiensten startten nog reanimatie maar de man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

De politie is een groot onderzoek gestart.