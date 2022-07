Man doodgeschoten in Rotterdam

Connect on Linked in

In de buurt van een Rotterdams metrostation is zondagavond een man doodgeschoten. De politie is nog op zoek naar de dader.

Schoten

Vanavond werden in de buurt van het metrostation Coolhaven rond 21.45 meerdere schoten gehoord. De politie vond toen ze ter plaatse kwam, een man op het parkeerdek van het metrostation. Dat meldt RTV Rijnmond.

De brug bij het metrostation, de Pieter de Hooghbrug, is voor onderzoek afgesloten. Dat is nog in volle gang. Er is nog niemand aangehouden in verband met de schietpartij. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd.

Auto

Het AD meldt dat een buurtbewoner vlak na de schotenwisseling een auto hard heeft zien wegrijden, nadat ze vijf schoten hoorde en uit het raam ging kijken. De website schrijft dat het om een donkerkleurige auto gaat.

Er zijn meerdere filmpjes van het incident in omloop. De politie vraagt mensen deze beelden in te zenden, omdat ze getuigenissen zijn van het incident.