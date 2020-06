Man doodgeschoten in Rotterdam-Oost

Connect on Linked in

In Rotterdam is vrijdagavond rond 22.15 iemand doodgeschoten. Getuigen meldden aan de politie dat er werd geschoten op de Clazina Kouwenbergzoom, in de oostelijke wijk Prinsenland. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan, die even later ter plekke is overleden. Volgens onbevestigde berichten gaat het om een afrekening in het Turkse criminele circuit.

Op de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel is een brandende auto aangetroffen. De politie zegt te onderzoeken of die auto verband houdt met de moordaanslag.

De politie heeft geen mededelingen gedaan over de identiteit van het slachtoffer. Een doorgaans betrouwbare bron meldde aan Crimesite zijn identiteit. Het zou gaan om een man van Turkse komaf die actief zou zijn geweest in criminele milieu.