Man doodgeschoten in woning Almere

Connect on Linked in

In een woning aan het Stadhuisplein in Almere is zaterdagmiddag een man doodgeschoten. In de omgeving is kort daarna een verdachte aangehouden.

Het schietincident vond rond 15.50 plaats. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed vlak daarna aan zijn verwondingen. Op het Stadhuisplein landde een traumahelikopter. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats delict. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt door de politie. Ook over het motief is nog niets bekend.