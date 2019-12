Man doodgeschoten in woning Schiedam

Connect on Linked in

In een woning in de Boomgaardstraat in Schiedam is zaterdagavond een man doodgeschoten. Agenten troffen na een melding de man zwaargewond in de woning aan. Hulp mocht niet meer baten, de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

‘Overlast’

Het AD meldt dat de woning bekend staat als overlastgevend. Vanuit het pand zou gedeald worden. Volgens omstanders zou het slachtoffer meerdere schotwonden hebben gehad en er een auto hard zijn weggereden na de schietpartij. De politie heeft nog niemand opgepakt. Er is een onderzoek gestart.