Man doodgeschoten op erf in Paramaribo

In Paramaribo is zaterdagavond een Hindoestaanse man doodgeschoten. De schietpartij vond plaats aan de Levistraat in het stadsressort Munder.

Het Korps Politie Suriname (KPS) meldt dat buurtbewoners gestommel hoorden op een erf en een man van Hindoestaanse komaf liggend op de grond met een schotwond aantroffen.

De politie kwam vervolgens ter plaatse voor onderzoek. Ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Over een motief is nog niets bekend. Het KPS meldt dat nadere berichtgeving volgt zodra er meer bekend is.