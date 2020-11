Man doodgestoken in Amsterdam-West

Print This Post

Bij een steekpartij in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is donderdagnacht een man overleden. Het slachtoffer werd rond 00.45 uur neergestoken voor een supermarkt en een hostel in de Sara Burgerhartstraat.

Een reanimatiepoging op straat mocht niet baten. De man overleed aan zijn verwondingen. De politie is direct een onderzoek gestart, maar heeft vooralsnog geen verdachte aangehouden en is daarom op zoek naar getuigen. Het motief voor de steekpartij is nog onbekend.

Volgens Het Parool is het slachtoffer een 29-jarige man uit Polen die in het hostel verbleef.

Rond 00.42u krijgt de politie melding dat er een man is gestoken voor een hostel en supermarkt op de Sara Burgerhartstraat. Ter plaatse wordt nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar het blijkt helaas tevergeefs: de man overlijdt aan zijn verwondingen. (1/4) — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) November 20, 2020

De politie is nav het steekincident op de Sara Burgerhartstraat een uitgebreid onderzoek gestart. De recherche en specialisten van Forensische Opsporing doen ter plaatse onderzoek. (2/4) — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) November 20, 2020