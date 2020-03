Man doodgestoken in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam-Hillegersberg is woensdagmiddag een man om het leven gekomen bij een steekpartij in de Cliostraat. De politie heeft een 52-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden.

‘Drinkmaatjes’

Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen. Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk. Rijnmond meldt dat de 52-jarige vrouw de buurvrouw van het slachtoffer was. Volgens buurtbewoners hadden de twee regelmatig ruzie en waren ze ‘drinkmaatjes’. De vrouw was volgens haar buren vaker agressief en zorgde geregeld voor overlast. Toen de man (een zestiger) opendeed, zou hij direct in zijn borst zijn gestoken door zijn buurvrouw.