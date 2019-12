Connect on Linked in

Een man is in de nacht van maandag op dinsdag na een steekpartij aan de Rammenasdreef in Spijkenisse om het leven gekomen. Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Rozenburg. De dader is niet aangehouden.

Rond 01.00 waren agenten ter plaats gekomen na een melding over een vechtpartij. Op straat vonden ze een gewonde man. Ondanks inzet van ambulance ter plaatse is de man daar overleden. HijĀ had meerdere steekwonden.