Man doodgestoken op schoolplein in Groningen

De politie heeft donderdagnacht op een schoolplein in Groningen een neergestoken man gevonden. Hij is gereanimeerd, maar overleed later.

Rond 00.20 kreeg de politie een melding dat er een man gewond zou zijn op een schoolplein in De Vaargeul in de wijk Lewenborg. Daar werd het slachtoffer gereanimeerd door medewerkers van de politie en ambulancepersoneel. Rond 01.30 meldde de politie dat de man was overleden.

Volgens de politie is het onduidelijk wat er precies gebeurd is. Op de plaats delict is een onderzoek gestart. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Aan de Vaargeul zit de openbare basisschool De Vuurtoren. De school blijft vrijdag gesloten.

