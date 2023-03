Connect on Linked in

In Wouwse Plantage is vrijdagavond een man door een misdrijf om het leven gekomen, zo heeft de politie gemeld. Er is door hulpdiensten nog eerste hulp verleend maar het slachtoffer is ter plaatse om het leven gekomen.



Over de verdere toedracht is nog niets bekend. Er is op de late vrijdagavond urenlang onderzoek gedaan op de locatie. Volgens Omroep Brabant is de man aangetroffen dichtbij de loods waar in 2020 de zogenoemde martelcontainers werden ontdekt.