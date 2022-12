Man en vrouw aangehouden voor wietkwekerijen in Fijnaart en Alkmaar

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag en vrijdag twee wietkwekerijen aangetroffen in Fijnaart en Alkmaar. In totaal zijn ongeveer 770 wietplanten in beslag genomen en vernietigd. Er zijn twee verdachten aangehouden. Dat meldt de politie zaterdag.

Drie kweekruimtes

De eerste wietkwekerij werd donderdagochtend, na binnengekomen informatie, rond 09.30 aangetroffen in een woning aan de Rode Kruisstraat in het Brabantse Fijnaart. Daar werd een in werking zijnde wietkwekerij met ongeveer 400 planten over drie kweekruimtes geruimd.

De bewoonster werd aangehouden door de politie, omdat ze een wietkwekerij in haar huis had, maar ook omdat ze niet mee wilde werken toen agenten haar opdroegen om te blijven zitten waar ze zat, en hen niet te belemmeren bij hun werkzaamheden. De vrouw is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Toen ze een verklaring had afgelegd werd ze weer in vrijheid gesteld, aldus de politie.

In de woning werden alle goederen weggehaald die met de kwekerij in verband stonden. De stroom voor de wietplantage werd illegaal afgetapt. De elektriciteitsmaatschappij doet aangifte van deze diefstal.

Conservatoir beslag

Twee mannen van 31 en 49 uit Sint Maartensdijk en Breda die ook in de woning aanwezig waren, worden door de politie ook gezien als verdachten. Zij worden binnenkort verhoord. Een auto van de man uit Breda is in beslag genomen door de politie. De officier van justitie bepaalt later of de man zijn auto terugkrijgt of niet.

370 wietplanten

De tweede wietkwekerij werd vrijdagavond gevonden in een woning aan de Louis Couperusstraat in Alkmaar. In het pand werden verdeeld over twee ruimtes ongeveer 370 wietplanten aangetroffen. Een 52-jarige man uit Alkmaar die in de woning aanwezig was is aangehouden.

Zijn rol en betrokkenheid bij de kwekerij wordt door de politie onderzocht. Daarnaast was er sprake van diefstal van stroom. De kwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld. De politie stelt nader onderzoek in.