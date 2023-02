Man en vrouw op A12 aangehouden met 90 kilo qat in bagage

Print This Post

De Marechaussee in Zevenaar heeft vrijdag bij een controle van een Duitse taxi op de A12 een 55-jarige man en een 55-jarige vrouw aangehouden die 90 kilo qat in hun bagage vervoerden. In een sporttas zaten meerdere takken van het verboden middel.

Nederlands paspoort

Tijdens een MTV (Mobiel Toezicht Veiligheid) controle werd vrijdag een Duitse taxi op de A12 gecontroleerd. De twee reizigers in de taxi, een 55-jarige man en een 55-jarige vrouw, overhandigden beide een Nederlands paspoort, met daarin meerdere stempels van Zuid-Afrika. Ze verklaarden daar voor een feestje te zijn geweest.

Vervolgens is hun bagage gecontroleerd, waarbij de Marechaussee meerdere takken van de drug qat in een sporttas vonden. Hierop zijn beide personen aangehouden.

Na onderzoek bleek dat er in totaal 90 kilo qat in de bagage zat. De zaak is overgedragen aan de Politie Rivierenland-Oost. Beiden zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Stimulerende werking

Qat is een verboden middel dat sinds 5 januari 2013 in de Opiumwet staat. De werkzame stoffen in qat zijn al eerder verboden. Door middel van kauwen op de bladeren worden de werkzame stimulerende stoffen actief. De effecten liggen tussen die van cafeïne en amfetamine.

De plant komt vooral voor in Oost-Afrikaanse en Arabische landen en wordt in Nederland gebruikt door mensen uit Somalië, Jemen en Kenia. Veel geïmporteerde qat-planten komen uit Afrika op Schiphol aan.