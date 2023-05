Man en vrouw vast voor explosie bij liquidatieverdachte in Sittard

Connect on Linked in

Een 31-jarige man en 32-jarige vrouw uit Geleen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een woning aan de Mercuriusstraat in Sittard. De explosie vond zondagochtend rond 06.30 plaats. Er vielen geen gewonden.

Het politieonderzoek, dat direct na de ontploffing is opgestart, heeft zondagmiddag geleid tot de aanhouding van de twee verdachten in hun woonplaats. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en het onderzoek wordt voorgezet.

Wesley N.

De Limburger schrijft dat het gaat om een aanslag op de woning van de 29-jarige Wesley N., die zelf verdachte is in een liquidatieonderzoek. Hij zou in 2020 via de gekraakte chatdienst EncroChat een liquidatie hebben beraamd op een rivaal. Na anderhalf jaar voorarrest veroordeelde de rechtbank hem tot 3,5 jaar celstraf, maar N. ging in hoger beroep en mag het proces in vrijheid afwachten.

In mei 2020 was er een inval in de woning van Wesley N. in Sittard. In zijn huis werd onder meer een vuurwapen met munitie en 68.000 euro contant geld aangetroffen.