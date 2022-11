Man ernstig gewond na schietpartij in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is in de zaterdagnacht een man ernstig gewond geraakt na een schietpartij. Dat gebeurde een paar minuten voor 02.00. De man werd met een schotwond op straat aangetroffen, aan het Baarlandhof. Hij werd met een ernstige verwonding naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

(Beeld MediaTV)

Slinge

De politie zegt dat het nog onduidelijk is waar de schietpartij zich precies heeft afgespeeld en wat de toedracht was. Het slachtoffer is een man van 40 jaar uit Rotterdam.

Getuige zeggen dat het slachtoffer mogelijk uit een cafe kwam vanaf de Slinge, de doorgaande weg waar de Baarlandhof op uitkomt. Hij had een schotwond in de rug.

Ambulance

Omstanders hebben 112 gebeld. Na eerste hulp door agenten was de ambulance snel ter plaatse. Er is door de politie direct een onderzoek gestart en er zijn sporen veiliggesteld. Er is niemand aangehouden.