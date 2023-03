Man gearresteerd voor beschieten woning in Eindhoven

Connect on Linked in

Een 52-jarige man uit Eindhoven is aangehouden voor de beschieting van een huis. Vrijdagavond, iets voor 18.00 kreeg de politie een melding binnen dat er een man met een vuurwapen stond te zwaaien. Later is bekend geworden dat er een kogelinslag in de ruit van de woning aan de Beverloweg zat.

Niemand raakte gewond bij de beschieting. De verdachte was op het moment dat de agenten aankwamen op de locatie al weg.

Een zoektocht naar de man ging van start en even later kon hij worden aangehouden in een flat aan het Gerretsonplein in Eindhoven. Het onderzoek van de recherche naar het incident en de toedracht loopt nog.