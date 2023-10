Man gearresteerd voor plaatsen “cashtraps” in geldautomaten

Connect on Linked in

De politie maakt dinsdag bekend dat afgelopen donderdag een 39-jarige man is opgepakt die zogeheten “cashtraps” in geldautomaten zou hebben geplaatst. Bij zo’n cashtrap wordt geld niet uitgekeerd als iemand pint, maar blijven de biljetten hangen in een metalen “val”. De crimineel haalt het geld snel weg, nadat de klant zonder geld is weggelopen.

Tien incidenten

De politie brengt de verdachte, een man zonder woon- of verblijfplaats, in verband met in ieder geval tien incidenten bij geldautomaten in de Haagse regio. Er wordt onderzocht of hij betrokken is bij nog meer gevallen.

Afgelopen maand werden er diverse cashtraps geplaatst in verschillende geldautomaten in het centrum van Den Haag, maar ook op andere plekken in Den Haag, Rijswijk en Nootdorp. Onderzoek leidde naar de aanhouding van de 39-jarige verdachte. De rechter-commissaris heeft besloten dat de verdachte langer vast blijft zitten.

Meldingen Geldmaat

Een cashtrap is een metalen plaatje dat wordt geplaatst op de geldmond van een geldautomaat waardoor het gepinde geld vast komt te zitten. Dit plaatje wordt inclusief het geld op een later moment opgehaald.

De politie heeft geen aangiften van deze vorm van skimmen binnengekregen. De gevallen worden gemeld door Geldmaat.

Bij gebruik van een geldautomaat die geprepareerd is met een cashtrap treedt die na enkele transacties buiten werking. Hier krijgt Geldmaat een melding van.