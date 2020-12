Man gedood door indringers in woning

Connect on Linked in

Een man (66) die dinsdag dood is gevonden in zijn huis in het Zuid-Hollandse Oud Ade is door geweld om het leven gekomen, aldus de politie. Het slachtoffer is Mimoun Bergoual. De man van Marokkaanse komaf had een supermarkt in de stad en belegde daarnaast in vastgoed.

Een vriendin van de familie heeft tegen Omroep West gezegd dat in de ochtend rond 06.00 vier mannen het landhuis aan de Hofdijklaan waren binnendrongen. De vrouw van het slachtoffer zou het huis zijn ontvlucht en zich bij een politiebureau hebben gemeld. Wat er in het huis is gebeurd weten de getuigen niet. De politie onthoudt zich van verder commentaar.

Er is uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de woning dat door liep tot woensdag.