Man gewond bij schietpartij in Alkmaar

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Uitenboschstraat in Alkmaar is donderdagnacht een man gewond geraakt. Deze man verklaarde tegenover de politie elders te zijn beschoten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou niet in levensgevaar zijn.

De politie trof de gewonde man rond 01.15 aan in een woning, waarna meerdere hulpdiensten uitrukten. De man vertelde ergens anders te zijn beschoten, maar waar is nog onduidelijk.

De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht. Over de schutter is nog niets bekend.