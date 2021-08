Man gewond bij schietpartij in Amsterdam Nieuw-West

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Burgemeester van Leeuwenlaan in Amsterdam Nieuw-West is vrijdagochtend rond 10.40 een man lichtgewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aanspreekbaar, zo meldt de politie.

Er zou drie keer geschoten zijn in de wijk Slotermeer. De forensische opsporing en recherche doen onderzoek op de plaats delict. Er is nog niemand aangehouden. Over een motief is nog niets bekend.