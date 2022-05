Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-Oost

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Wibautstraat in Amsterdam-Oost is donderdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou volgens de politie gewond zijn geraakt aan zijn arm. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar.

Het slachtoffer werd rond 23.00 neergeschoten ter hoogte van metrostation Wibautstraat. De schutter die meerdere schoten zou hebben gelost, is gevlucht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en heeft op de plaats delict sporenonderzoek verricht.