Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-West

Bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten op de Juliana van Stolbergstraat in Amsterdam-West is zondagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie. Bij het incident waren vermoedelijk vier verdachten betrokken. Zij zijn nog spoorloos.

Even na 15.00 kwamen er meerdere meldingen binnen dat er werd geschoten op de Juliana van Stolbergstraat in Bos en Lommer. Ter plaatse troffen agenten een man met verwondingen aan. Volgens de politie is de man niet gewond geraakt door een schot, maar doordat hij met een voorwerp was geslagen.

Op straat is een kogelhuls aangetroffen. Volgens getuigen was er sprake van een ruzie op straat, waarbij het slachtoffer is geslagen en er ook is geschoten. Er waren vermoedelijk vier verdachten bij het incident betrokken, waarvan er twee op een scooter en twee te voet zijn gevlucht.

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.