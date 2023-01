Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Arènpalmstraat in Amsterdam-Zuidoost is vrijdag een man gewond geraakt aan zijn been. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij gebeurde rond 15.40. Naast meerdere ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is aanspreekbaar.

De dader sloeg na de schietpartij op de vlucht. De politie vermoedt dat hij in een witte auto is gevlucht. Hij is niet meer aangetroffen. De politie heeft onderzoek verricht in een auto verderop aan de Gravendijkdreef.

Over een aanleiding voor de schietpartij is niets bekend.