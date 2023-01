Man gewond bij schietpartij in Amsterdamse parkeergarage (UPDATE)

Connect on Linked in

In Amsterdam-Zuidoost is maandagavond een man gewond geraakt bij een schietpartij in de H-buurt. Dat gebeurde volgens de politie om 22.25 in de parkeergarage van de flat Hakfort. Hij is een man in in de twintig, aldus de politie. De politie zegt dat er meerdere keren is geschoten. Er is één verdachte gearresteerd.

Bij de politie kwam om 22.30 de melding binnen over een neergeschoten persoon bij Hakfort. Toegesnelde politiemensen troffen tegenover de parkeergarage een gewonde man aan. Hij was goed aanspreekbaar en is na eerste behandeling door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis vervoerd.

Er is door agenten in de buurt gezocht naar verschillende verdachten en er werd één persoon aangehouden. Zijn mogelijke betrokkenheid wordt nu onderzocht. Forensische Opsporing heeft ter plaatse opsporing gedaan.