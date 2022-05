Man gewond bij schietpartij in Haren

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Kooisingel in Haren is maandagmiddag een man gewond geraakt na een schietpartij. Het slachtoffer zou in zijn been zijn geraakt en is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is buiten levensgevaar.

De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek en is op zoek naar een witte jongeman met donkerblond haar. Hij had donkere kleding aan en droeg een grote, donkere sporttas bij zich.

Volgens de politie is er op dit moment niet meer bekend.