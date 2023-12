Man gewond bij schietpartij in Heerlen

Connect on Linked in

In Heerlen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. De aanleiding voor het incident is onbekend. Wel is er een signalement van twee mogelijke daders.

Schoten

De melding over de gebeurtenis kwam rond 01.15 binnen. Het schietincident vond plaats op een parkeerterrein aan de Vincent van Goghstraat in Heerlen. Dit meldt de politie.

Het slachtoffer wist kort na het schietincident met de auto te vluchten. Hij meldde zich daarna bij de hulpdiensten. Wat de aanleiding voor het schieten is geweest, is niet bekend.

Weggerend

Uit onderzoek is wel gebleken dat er mogelijk twee verdachten betrokken zijn bij het schietincident. Kort erna, zijn er namelijk twee personen weggerend vanaf de parkeerplaats.

Van hen ontbreekt nog elk spoor. De verdachten zouden rond 20 jaar oud zijn met een licht getinte huidskleur. Een van de verdachten droeg een zwart petje, een groene jas en een tasje.