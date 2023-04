Man gewond bij schietpartij in Roosendaal, schutter voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Diamantdijk in Roosendaal is zondagavond een man gewond geraakt. Hij is met spoed onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het niet gaat om de man van wie eerder een signalement is verspreid. Naar hem wordt nog gezocht.

De politie kreeg rond 18.30 een melding van een schietpartij aan de Diamantdijk waarbij mogelijk iemand gewond was geraakt, omdat sporen daar op wezen. Ter plaatse werden een vuurwapen en meerdere kogelhulzen aangetroffen.

Signalement

Meerdere eenheden zoeken met onder meer een politiehelikopter en hondengeleiders naar de schutter of schutters. Van één man, die wordt gezocht in de omgeving van de Boulevard Antverpia, is een signalement verspreid. Het gaat om een donkergetinte man met een ringbaardje. Hij draagt een zwart jack en een donkerblauwe joggingbroek.

Tweede plaats delict

Op de Boulevard Antverpia is een tweede plaats delict afgezet. Daar is een personenauto aangetroffen die mogelijk betrokken is bij het schietincident. Een van de ramen en een wiel van het voertuig zijn kapot. Een team van forensische specialisten onderzoekt de auto.

Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.