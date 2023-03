Man gewond bij schietpartij in Roosendaal (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Philipslaan in Roosendaal is vrijdagmiddag een man gewond geraakt. Aan de schietpartij ging een ruzie tussen meerdere personen vooraf.

De schietpartij vond rond 16.15 plaats aan de Philipslaan. De schutter loste drie schoten. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.

Zwarte Audi A6

De dader is er na de schietpartij in een zwarte Audi A6 vandoor gegaan. Deze auto is later teruggevonden aan de Zeggeveld. Het voertuig wordt onderzoek en is in beslag genomen, aldus de politie.

De politie doet onderzoek naar de zaak. Er is nog niemand aangehouden. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.

Botsing

Volgens BN DeStem was er in de buurt eerst een vechtpartij tussen jongeren. Hierbij zou een wapen zijn getoond. Later zou volgens een buurtbewoner een botsing zijn geweest tussen twee auto’s op de Philipslaan waarna werd geschoten.