Man gewond bij schietpartij in Tilburg

Bij een schietpartij in Tilburg is vrijdagnacht een man gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart. De toedracht van het incident is nog onbekend.

Foto is ter illustratie

Gewond

De schoten vielen rond 1.20 uur aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg, in de nacht van zaterdag op zondag. Een man bleek bij het incident gewond te zijn geraakt. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie zette de omgeving af, stelde sporen veilig en startte een onderzoek. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, meldt het Brabants Dagblad. Ook over de mogelijke betrokkenen is niets bekend gemaakt.